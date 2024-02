Russia | alla fine tutti con Calenda | anche M5S e Lega alla fiaccolata bipartisan**

(Di sabato 17 febbraio 2024) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Inizialmente l'indicazione era stata quella del 'silenzio', poiil Movimento 5 Stelle ha sciolto gli indugi e ha aderito all'iniziativa lanciata via social da Carloper la morte di Alexei Navalny. In extremisl'adesione dellache fa diventare lain Campidoglio, lunedì alle 18 e 30, una manifestazione totalmente bipartisan con l'adesione di tutte le forze politiche. La prima ad aderire era stata Elly Schlein e via viale altre forze di opposizioni da Più Europa con Riccardo Magi, ad Alleanza Verdi e Sinistra con Angelo Bonelli a Italia Viva con Raffaella Paita. Intanto pure dmaggioranza si sono fatte avanti le prime adesioni: Forza Italia, Noi Moderati. Quindi Fratelli d'Italia con Giovanni Donzelli. Alle 18 e 30 solo M5S emancavano all'appello ma a stretto giro sono arrivatele adesioni del partito di Giuseppe Conte e Matteo Salvini. A seramanda l'elenco dei partecipanti via twitter. Oltre ai partiti di maggioranza e opposizione ci sonoCgil, Csil e Uil. "Lunedì alle 18.30 a Piazza del Campidoglio ricordiamo Navalny e la sua battaglia per la libertà. Hanno aderitoi partiti. Forse è la prima volta nella storia recente del nostro Paese. Venite e diffondete. Viva Navalny, Viva la libertà", il commento social del leader di Azione.

