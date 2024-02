Rugby | Rovigo batte al Battaglini la capolista Viadana 32-13 e la aggancia in vetta

(Di sabato 17 febbraio 2024), 17 febbraio 2024. Vittoria e aggancio allaper la Femi Czche supera 32-13 il, raggiungendo al primo posto i gialloneri. Una partita caratterizzata dal forte ritmo fin dai primi minuti del match: al 2’ottiene un calcio a favore e opta subito per i pali, Roger però non fissa l’ovale. Un minuto doporisale il campo grazie ad un calcetto di Uncini, Moscardi controlla in maniera rocambolesca l’ovale, Atkins lo recupera e con un calcio millimetrico lo cede a Vaccari che all’ala schiaccia la prima marcatura. Atkins trasforma, 7-0. Al 13’ i bersaglieri ottengono un calcio a favore, Atkins dalla piazzola non riesce ad aggiungere i tre punti al tabellone, risultato che resta quindi invariato. Al 16’sblocca il proprio ...

Valorugby a Colorno per vendicare la sconfitta subita nella gara d'andata: ... permetteranno ai Diavoli di scalare un posto in classifica e non solo, visto che è un fine settimana di scontri di vertice: sabato Rovigo Delta affronta la capolista Viadana Rugby 1970 mentre ...

Rugby - Inza Dene del Piacenza convocato in Nazionale Under 18: ...Parma FC) Simone FARDIN (Rugby Casale) Filippo GIAGNONI (Cavalieri Union Rugby Prato Sesto) Filippo MEZZANO (Cus Milano Rugby) Giacomo MORANDINO (Cus Milano Rugby) Luigi NALIN (Monti Rugby Rovigo ...

SPECIALE - Rugby: Mantova a Verona per riscattare due sconfitte: C’è voglia di riscatto in casa Rugby Mantova. La seconda fase del campionato è iniziata con due sconfitte per i biancorossi contro Calvisano e Riviera. Anche se la classifica ...

