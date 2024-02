Rugby | Leinster dominante con il Benetton in URC | 47-18 per gli irlandesi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) Scende in terza posizione nello UnitedChampionship ilTreviso che esce sconfitto a Dublino in casa delche si impone per 47-18 in un match dominato in lungo e in largo dalla compagine favorita. Prossimo impegno per la franchigia tricolore tra due settimane contro gli scozzesi del Glasgow Warriors. Ci prova nella prima parte di gara la compagine italiana che, grazie a due mete di Mendy e al piede di Umaga resta attaccata nel punteggio, che è di 21-18 per i padroni di casa a fine primo tempo. Poi si spengono le fonti d’attacco dele volano gli: nella ripresa ci sono tre mete per, mentre non muove il tabellino la squadra italiana.Treviso 47-18: 15 H McErlean; ...