Ruba un carro attrezzi | fugge e distrugge l' auto della polizia | choc negli Usa

(Di sabato 17 febbraio 2024) Hato une si è dato alla fuga,ndo una barricata die speronando veicoli privati che trovava lungo il percorso. È accaduto a College Park, nello Stato americano del Maryland. Secondo quanto riferito dalladi Stato, gli agenticaserma di College Park hanno risposto alla segnalazione di un camiontoState Highway Administration poco prima delle 17.15 ora locale di venerdì 16 febbraio. Durante l'inseguimento, il camion ha colpito linee elettriche e diversi veicoli sulla Route 29 in direzione sud prima di fermarsi in una zona boscosa. Le riprese dell'elicottero mostrano gli agenti che sfondano i finestrini del veicolo prima di tirare ...

Terracina – Nella mattinata di ieri a Terracina (LT), i Carabinieri del N.O.R. – Aliquota Radiomobile, in collaborazione con il personale della ... (temporeale.info)

Usa, ruba carro attrezzi e fugge: lungo la strada distrugge auto della polizia: (LaPresse) Ha rubato un carro attrezzi e si è dato alla fuga, distruggendo una barricata di auto della polizia e speronando veicoli privati che trovava lungo il percorso. È accaduto a College Park, ...

Milano, tenta di rubare un’auto... chiamando il carro attrezzi: Un 28enne con precedenti è stato arrestato dopo aver cercato di impossessarsi di una Mercedes AMG Classe A in un modo alquanto bizzarro ...

Successo per la 154ª edizione del “Gran Carnevale Francavillese”: La 154ª edizione del “Gran Carnevale Francavillese” chiude con un bilancio in positivo, ma non privo di criticità, da ricondurre, in buona parte, alle persistenti difficoltà economiche che si ripresen ...