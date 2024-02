Ruba al super e fugge ma incappa nei vigili

"Mentre fugge dai trafficanti d'armi e ruba campioni di DNA, il che consegneranno un premio lì - e sarà anche presente al Super

(Di sabato 17 febbraio 2024) Aveva appena commesso un furto ai danni delmercato MD di via San Girolamo Emiliani a Magenta. Purtroppo per lui c’era la Polizia locale a pochi metri, in via Casati, intenta a verbalizzare il comportamento di un automobilista che era alla guida di un veicolo senza essere in possesso dei documenti di guida. Gli agenti sono stati richiamati dalle grida provenienti dalmercato. Hanno raggiunto l’uomo e, nonostante i suoi tentativi di resistenza, sono riusciti a bloccarlo e ad accompagnarlo al comando di via Crivelli per gli accertamenti di rito. Dopo i rilievi fotodattiloscopici al Comando di Compagnia dei Carabinieri di Abbiategrasso, è stato accertato che l’uomo, di nazionalità marocchina, aveva numerosi precedenti. Dopo avere sentito il pm di turno il giovane nordafricano è stato denunciato a piede libero per una serie di reati commessi. ...

Il boss della mala e il super-manager assassinati in Grecia: le tracce dei due omicidi portano a Milano: Nei giorni scorsi uccisi Vangelis Zambounis e Christos Gialiasruolo. I crimini in Grecia, ma un'auto rubata e una società «fantasma» in viale Monte Nero chiamano in causa il capoluogo lombardo ...

Ruba la borsa alla commessa di un supermercato, poi la aggredisce: arrestato per rapina: La sua fuga è durata poche ore. E' stato rintracciato dai Carabinieri il malvivente che martedì 13 febbraio 2024, a Cologno Monzese, aveva rubato la borsa alla commessa di un supermercato. Per riuscir ...