Ruba 200 chili di rame dal tetto dell’ex ospedale Galeazzi | scoperto dalla polizia

Ha scavalcato il cancello della centrale Montemartini di via Ostiense e ha rubato 200 chilogrammi di rame. Un bottino ingente di 'oro rosso' che non è passato inosservato agli occhi duecento chili di

(Di sabato 17 febbraio 2024) Milano – Bloccato mentre cercava dire 200didaldell'exa Bruzzano, periferia nord di Milano. È successo intorno alle 8.30 di ieri venerdì 16 febbraio: l'uomo, albanese di 44 anni con precedenti per tentato furto, è stato notato da una Volante del commissariato Comasina che stava perlustrando la zona. Fermato e perquisito dagli agenti, aveva un groviglio di materiale appena asportatocopertura dell'exche poi è stato quantificato in 200di. Accanto, due borsoni che stava riempiendo dopo una prima cernita. E non gli mancavano gli attrezzi da scassinatore. L'uomo è stato arrestato e dovrà presentarsi davanti al giudice per la direttissima.

BUTTRIO - Nel fine settimana si è perpetrato un ingente furto aggravato a Buttrio (Udine), in via Nazionale. I ladri , usando un piede di porco di ... (ilgazzettino)

Fattura falsa per il contatore: via con 200 euro: Truffa ai danni di un anziano: un falso tecnico si presenta per la lettura del contatore e ruba 199 euro. La polizia invita alla cautela e consiglia di verificare l'identità degli operatori.

Ladri in azione all'atelier sociale: rubati tablet e contanti: BADIA POLESINE - Ladri in azione in via Degli Estensi nello scorso fine settimana. Gli ignoti si sono introdotti nell’atelier di inclusione sociale “Tutto un altro futuro” ...

Seconda guerra mondiale, oltre 200 reperti archeologici di Latina e dintorni “tornano a casa”: la vera storia: Fondamentale il lavoro del Nucleo tutela dei Beni culturali dell’Arma dei Carabinieri di Monza. Tra i reperti anche 2 statue di Tiberio e Druso Minore: i dettagli ...