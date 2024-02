Rosate | in casa 20mila euro in banconote e droga | arrestato 39enne

(Di sabato 17 febbraio 2024)(Milano) – Unitaliano con precedenti è statoin flagranza per detenzione ai fini di spaccio. L’uomo è sorpreso indai carabinieri cone quasiindi piccolo taglio. Nell'appartamento dell'uomo a, in particolare, sono stati trovati due panetti di hashish per un totale di oltre due etti di sostanza, quattro dosi di cocaina e oltre venti grammi di marijuana. Il denaro, 19.325totali, era diviso inda 50 e 20. In- fanno sapere i carabinieri in una nota - è stato trovato e sequestrato anche materiale per il confezionamento. Ilè stato sottoposto agli arresti ...

