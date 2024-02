Romeo è Giulietta | l' intervista a Pilar Fogliati | Sergio Castellitto e Giovanni Veronesi

La nostra video intervista al regista Giovanni Veronesi e a Pilar Fogliati e Sergio Castellitto, protagonisti del film Romeo è

L’amore da Oscar di Past Lives, Eva Green è Milady, Giulietta show di Pilar Fogliati e altri 7 film al cinema o in streaming: PAST LIVES. Nelle sale Che bell’esempio di commedia romantica, Past Lives: ci si commuove, si sospira, si ascolta la musica dell’amore. Il disorientamento generazionale appare in filigrana e rende inq ...

La guida ai film. Da Veronesi a Lanthimos: Proposte interessanti nelle sale pratesi questo fine settimana. Al cinema Eden c’è anche un po’ di Prato con l’ultimo film di Giovanni Veronesi Romeo è Giulietta, in programmazione alle 16, alle 18.15 ...

Gli appuntamenti per sabato 17 febbraio in Trentino: Giulietta e Romeo, il teatro comico del 43° Sipario d'Oro ma anche il carnevale (di recupero), un corso per usare il defibrillatore e la presentazione di un libro per bambini tra gli appuntamenti segn ...