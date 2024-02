Diventa esecutiva, con una sentenza della Corte di Cassazione, la confisca del 'Castello delle Cerimonie', noto anche come 'La Sonrisa', grande struttura ricettiva che si trova a Sant'Antonio Abbate, nel Napoletano, diventata molto conosciuta al pubblico come 'location' di una nota serie tv andata in onda su Real Time e dedicata ai

Roma, struttura ricettiva “dimentica” di comunicare gli ospiti: licenza sospesa (Di sabato 17 febbraio 2024) Controlli a tappeto della polizia di Stato a zona Termini. Da settimane gli agenti stanno stringendo i controlli intorno alle strutture ricettive nei pressi dello snodo ferroviario, spesso ree di non registrare adeguatamente gli ospiti. Sanzionate due attività ricettive e un bar a Termini per violazioni del codice Tulps sulla pubblica sicurezza Una nuova sanzione è stata elevata poche ore fa a Roma in zona Termini ai danni del gestore di un’attività ricettiva. La polizia di Stato, durante dei controlli, ha notificato la decisione del Questore di Roma di sospendere per 5 giorni la licenza al titolare di una struttura ricettiva. sospesa un’attività ricettiva a Termini: omessa registrazione degli ospiti Come già avvenuto ... Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 febbraio 2024) Controlli a tappeto della polizia di Stato a zona Termini. Da settimane gli agenti stanno stringendo i controlli intorno alle strutture ricettive nei pressi dello snodo ferroviario, spesso ree di non registrare adeguatamente gli. Sanzionate due attività ricettive e un bar a Termini per violazioni del codice Tulps sulla pubblica sicurezza Una nuova sanzione è stata elevata poche ore fa ain zona Termini ai danni del gestore di un’attività. La polizia di Stato, durante dei controlli, ha notificato la decisione del Questore didi sospendere per 5 giorni laal titolare di unaun’attivitàa Termini: omessa registrazione degliCome già avvenuto ...

