Roma | strade chiuse e deviazioni oggi e domani | l’elenco è lunghissimo Carnevale | cortei e sit-in agricoltori

Quella della von der Leyen “è una finta per dare fumo negli occhi al cittadino che non conosce la realtà agricola.” Sono le parole di uno degli ... (ilfattoquotidiano)

Frattesi - niente Roma-Inter : fissati nuovi controlli - poi due strade – Sky

Frattesi era in panchina nella sfida vinta dall’Inter con la Juventus ma non ha disputato nemmeno un minuto per via di un problema. Paventi, ... (inter-news)