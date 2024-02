Roma | rapina un 12enne e schiaffeggia la sorellina Poi accoltella il padre

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 17 febbraio 2024), 17 febbraio 2024 – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia diPiazza Dante hanno arrestato un 21enne somalo gravemente indiziato dei reati diaggravata e lesioni personali. Un cittadino del Bangladesh, ieri sera, ha denunciato che un ragazzo si era avvicinato ai suoi bambini, une alladi 6 anni che stavano giocando in piazza Santa Maria Maggiore e con gesto fulmineo aveva strappato il marsupio alche portava a tracolla e colpito la bambina con uno schiaffo per poi scappare; il papà lo ha inseguito e, una volta raggiunto, ne è scaturita una colluttazione, nel corso della quale, il 21enne avrebbe colpito all’avanbraccio il 45enne con un coltellino. Le urla dei bambini hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti e dei Carabinieri in ...