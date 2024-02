Roma | la manifestazione dei trattori alla Bocca della Verità | «Spieghiamo ai cittadini perché protestiamo»

Il gruppo Radici di Bracigliano al fianco dei sindaci: 'Ci sono 'Ci sono stati attimi di tensione a Roma nel momento in cui il Il nostro auspicio è che ogni forma di manifestazione possa

(Di sabato 17 febbraio 2024) È lal’ultimo luogo di ritrovo scelto dagli agricoltori per manifestare a. Cinquepartiti dal presidio di via Nomentana, nella periferia Nord Estcittà, si uniscono cosìdi oggi dei Maf (Movimenti agricoli federati) di fronteBasilica di Santa Maria in Cosmedin, che ospita la scultura. Iad aggiungersi sono quelli di Riscatto Agricolo, che da quando sono arrivati nella capitale non l’hanno mai lasciata, nonostante le concessioni del governo dopo settimane di proteste. «Siamo di nuovo in piazza per incontrare ie spiegare le ragioninostra protesta», ha detto Roberto Rosati, uno dei portavoce. ...

Roma . Centinaia tra sindaci e amministratori della Campania in piazza per dire no all’ Autonomia differenziata, “una legge truffa che distrugge ... (casertanotizie)

In Russia più di cento arresti alle manifestazioni pro-Navalny. Rimossi i fiori dai memoriali: Roma, 17 febbraio 2024 – Oltre 100 persone sono state fermate in varie città russe, tra cui Mosca e San Pietroburgo, durante i raduni in memoria del nemico numero uno di Putin: Alexei Navalny, morto ...

Nappi(Lega): interrogazione su spese sostenute da De Luca a Roma: Napoli, 17 feb. (askanews) – “De Luca e la regione sono chiamati immediatamente a chiarire in merito alle spese sostenute per la manifestazione organizzata venerdì a Roma. Con quali soldi sono stati p ...

Per la morte di Navalny manifestazioni a Londra, New York, Washington: Roma, 17 feb. (askanews) - Manifestazioni in omaggio a a Aleksei Navalny, il dissidente russo morto misteriosamente a 47 anni nella colonia penale dell'Artico dove era detenuto, si sono tenute in vari ...