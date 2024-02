Rocca torna alla carica Trasformare cantine e garage in abitazioni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 17 febbraio 2024), magazzini etrasformati in appartamenti. Un cambio di destinazione d’uso che avverrebbe così, senza troppe difficoltà. È l’ultima trovata della Regione Lazio. Anzi, a dirla tutta, la proposta di legge era già stata presentata l’anno scorso – si trattava di tre testi separati – ma adesso il governatore Francescoci riprova. Il provvedimento è già in commissione Urbanistica, politiche abitative e rifiuti., magazzini etrasformati in appartamenti. L’ultima trovata della Regione Lazio La proposta di legge, introducendo norme in materia di recupero di spazi edilizi inutilizzati, renderebbe abitabili locali che al momento non lo sono. La maggioranza dà una spiegazione di matrice ecologista e dice che in questo modo si eviterebbe la cementificazione e ulteriore consumo di ...