Roberta Capua e la separazione da Stefano Cassoli | “Sognavo di invecchiare con lui”

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il 2023 non è stato certamente un anno semplice per, che si è trovata a dover affrontare non solo la scomparsa dei suoi genitori, avvenuta a pochi mesi l’uno dall’altra, ma anche ladal marito,, da cui ha avuto un figlio, Leonardo. Solo recentemente, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la conduttrice ha rivelato quanto accaduto, sottolineando quanto questa decisione l’abbia fatta soffrire. “Mi sono separata consensualmente nel novembre scorso dopo un anno orribile in cui ho perso entrambi i genitori – ha detto a Monica Setta, ospite di Storie di donne al bivio nella puntata in onda sabato 17 febbraio 2024 – Mi lascio alle spalle un vissuto doloroso e adesso penso al futuro solo accanto a mio figlio Leonardo”. ...