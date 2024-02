Ritorno de La Talpa | “Torna ufficialmente | il Grande Fratello va in pausa”

In molti auspicavano La Talpa in onda nella primavera di quest' Un ritorno dopo il caso della palpata a Jessica Morlacchi che a poi però torna a lanciarmi frecciatine.' E ha continuato dicendo a

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 17 febbraio 2024) Nonostante sia andata in onda solo per tre edizioni (l’ultima nel 2008), i fan de Lanon hanno mai smesso di sperare in undel noto reality show. Anche Paola Perego si è espressa molte volte in merito ad un possibile comeback del programma e si è detta pronta a condurlo nuovamente. Nel 2022 c’è stata la svolta quando Mediaset ha acquistato i diritti de Lae si è rumoreggiato di un possibile coinvolgimento di Maria De Filippi. La conduttrice ha poi fatto chiarezza sulle pagine del settimanale Oggi: “Cosa c’è di vero nelle notizie che circolano? La mia società non ha comprato i diritti della trasmissione, ma è stata Mediaset a farlo. Semplicemente Pier Silvio Berlusconi mi ha contattata per delle idee su come rinfrescare il format. Ma in merito a questo devo sottolineare che è tutto in una fase iniziale“. Il ...