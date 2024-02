Ritorno al ruolo regale | colpaccio del Times su Harry | il piano del re

Harry è disposto a tornare ad avere un ruolo regale temporaneo per sostenere suo padre durante la malattia. A rivelarlo fonti di Palazzo al Times. Nel tentativo di contribuire a sanare la spaccatura familiare, si dice che il re e il

principe abbiano avuto diversi «calorosi scambi» da quando al sovrano è stato diagnosticato il cancro. Harry, che è il quinto in linea di successione al trono, rimane consigliere di stato, anche se in quanto reale non lavoratore non dovrebbe essere chiamato a sostituire il re. Eppure, per sanare la frattura, Harry sarebbe ora concentrato sulla riconciliazione con la famiglia. La settimana scorsa ha avuto un incontro di 30 minuti con il re a Clarence House. Da parte sua Carlo sembra intenzionato a vedere più spesso il figlio minore ...