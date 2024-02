Ristosalumeria | cenare fuori e sentirsi a casa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) "Ho mangiato proprio come amia. Domani sporgerò denuncia". È così che l’umorista Oscar Sacchi, folgorato dopo una cena alladi Carpi, ne ha elogiato l’esperienza in una simpatica vignetta che, ancora oggi, è esposta nel ristorante. Il locale di via Duomo nasce nel 2018 su idea delle due titolari, Sabina Boccaletti e Luciana Bertani che, ispirate dalla filosofia dell’omonimo ristorante di San Giovanni del Dosso, hanno deciso di aprire laproprio nel cuore di Carpi. "Cucinare – racconta Sabina Boccaletti – è sempre stata la mia passione. Aprendo il ristorante, abbiamo deciso di concentrarci sulla qualità dei prodotti: pasta fresca, affettati e carni lavorate accuratamente che provengono da pochi allevamenti selezionati e dolci di nostra produzione".conta circa 30 ...