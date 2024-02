La benzina in modalità servito ha già sfondato il tetto psicologico del 2,5 euro al litro in alcuni distributori italiani, con l'aggravante che i nuovi listini record si registrano non sulle autostrade,

Ripartono i rincari, benzina al servito sfonda 2,5 euro (Di sabato 17 febbraio 2024) La benzina in modalità servito ha già sfondato il tetto psicologico del 2,5 euro al litro in alcuni distributori italiani, con l'aggravante che i nuovi listini record si registrano non sulle autostrade, dove i prezzi dei carburanti sono notoriamente più elevati, ma sulla rete ordinaria. Lo ha rilevato Assoutenti, che ha analizzato gli ultimi prezzi al pubblico comunicati dai gestori al Mimit e pubblicati sul sito del ministero. Verificando i dati diffusi sull'apposito osservaprezzi carburanti e riferiti alla data del 16 febbraio, l'associazione ha rilevato che "alcuni distributori vendono la verde a prezzi già superiori ai 2,5 euro al litro. E' il caso ad esempio di una pompa ubicata a Taranto, dove la benzina costa 2,537 euro al litro, il gasolio 2,447 ... Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di sabato 17 febbraio 2024) Lain modalitàha giàto il tetto psicologico del 2,5al litro in alcuni distributori italiani, con l'aggravante che i nuovi listini record si registrano non sulle autostrade, dove i prezzi dei carburanti sono notoriamente più elevati, ma sulla rete ordinaria. Lo ha rilevato Assoutenti, che ha analizzato gli ultimi prezzi al pubblico comunicati dai gestori al Mimit e pubblicati sul sito del ministero. Verificando i dati diffusi sull'apposito osservaprezzi carburanti e riferiti alla data del 16 febbraio, l'associazione ha rilevato che "alcuni distributori vendono la verde a prezzi già superiori ai 2,5al litro. E' il caso ad esempio di una pompa ubicata a Taranto, dove lacosta 2,537al litro, il gasolio 2,447 ...

Cecchi Gori ricoverato migliora ma resta in terapia intensiva: Il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, migliora ma resta in terapia intensiva. E' quanto apprende l'Adnkronos Salute. L'imprenditore ed ex ... Ue: in Italia la crescita 2024 è lenta. Il Pil aumenta solo dello 0,6%: Le stime della Commissione europea. Nel quarto trimestre del 2023, l'inflazione è scesa all'1% su base annua ed è rimasta al di sotto dell'1% a gennaio. Gentiloni: l'Italia cresce meno del previsto, m ...

