Rinnovabili | sistema ibrido fotovoltaico-idrogeno | in campo Graded e Sharjah University Incrementi delle prestazioni fino al 30%

Sciopero generale in Enel previsto per il prossimo 4 marzo: Gli investimenti per le fonti rinnovabili passano dai 5,5 miliardi a 2,9 miliardi di euro (in tre ... Gli impediremo di operare a sfavore del sistema paese, delle imprese, dei cittadini.

Fiere: calendario febbraio - novembre 2024 - Rimini: ... Africa e bacino del Mediterraneo per il mercato delle rinnovabili e della transizione energetica. ... policy maker, opinion leader, mondo della ricerca e delle istituzioni e mette a sistema gli ...

La svolta sostenibilità. Imprese più green. In crescita l’utilizzo di fonti rinnovabili: Tra le imprese varesine cresce la consapevolezza dell’importanza di utilizzare fonti energetiche non fossili. Lo si legge tra i numeri dell’analisi condotta dall’Ufficio Studi e Statistica della Camer ...

Varese e le rinnovabili: aumentano gli investimenti: VARESE, 16 febbraio 2024-F onti energetiche non fossili. È quanto emerge da un’analisi condotta dall’Ufficio Studi e Statistica di Camera di Commercio per la ventesima “Giornata del Risparmio Energeti ...

L’elettrolizzatore italiano abbandona il cloro e sposa il riciclo del litio: Partnership tra Industrie De Nora e la canadese Mangrove Lithium: l'elettrolizzatore convertito dal cloro al raffinazione e riciclo del litio ...