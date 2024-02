è tornati a parlare della tragedia di Rigopiano ,in occasione della sentenza della Corte d'Appello della sentenza della Corte d'Appello per l'ex Dopo la notizia della malatttia di Re Carlo III e

Rigopiano dopo l’appello: cosa può accadere. I tempi della giustizia e il nodo dei risarcimenti (Di sabato 17 febbraio 2024) L’Aquila, 17 febbraio 2024 – Per Rigopiano ora si guarda alla Cassazione. Prospettiva concreta dopo la sentenza d’appello, assolti 22 imputati su 30, condannato stavolta anche l’ex prefetto di Pescara Francesco Provolo (per rifiuto di atti d’ufficio e falsità ideologica in atto pubblico), il responsabile dell’ufficio tecnico di Farindola Enrico Colangeli e il capo di gabinetto della prefettura, Leonardo Bianco. Ma cosa può accadere ora per una delle stragi più gravi mai verificatesi in montagna, furono 29 i morti quel 18 gennaio 2017 nel resort ai piedi del Gran Sasso. “La valanga dopo aver percorso il canalone coperto da un faggeto denominato grotta dei Briganti ha investito la struttura con tale energia da determinarne il distacco dal suolo ed il suo scivolamento verso valle per ... Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di sabato 17 febbraio 2024) L’Aquila, 17 febbraio 2024 – Perora si guarda alla Cassazione. Prospettiva concretala sentenza d’appello, assolti 22 imputati su 30, condannato stavolta anche l’ex prefetto di Pescara Francesco Provolo (per rifiuto di atti d’ufficio e falsità ideologica in atto pubblico), il responsabile dell’ufficio tecnico di Farindola Enrico Colangeli e il capo di gabinettoprefettura, Leonardo Bianco. Mapuòora per una delle stragi più gravi mai verificatesi in montagna, furono 29 i morti quel 18 gennaio 2017 nel resort ai piedi del Gran Sasso. “La valangaaver percorso il canalone coperto da un faggeto denominato grotta dei Briganti ha investito la struttura con tale energia da determinarne il distacco dal suolo ed il suo scivolamento verso valle per ...

