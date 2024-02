Riforme | Nicola Drago | l’imprenditore in campo per traghettare il Paese a un premierato ai 2 3

Si chiama Nicola Drago , "aggiustatore" di natura e mestiere, offrendo alla politica "la vitamina" per le riforme. "Dopo un

(Di sabato 17 febbraio 2024) L'AD di De Agostini editore attraverso il suo ioCambio (in rete bipartisan con Libertà Eguale e Magna Carta) a servizio della politica con la "vitamina" "pop" per "aggiustare l'Italia". Lunedì la presentazione a Palazzo Madama C'è un imprenditore di non poco conto che partecipa alla cordata bipartisan di costituzionalisti facenti capo a Libertà Eguale, Magna

Biondo (Uil): “Data importante per l’Aeroporto dello Stretto, la Calabria si promuova all’estero”: (Adnkronos) – "Oggi è una data significativa per lo sviluppo dell'aeroporto dello Stretto. Nel 2016 era fallito e adesso si parla di rilancio". Lo ha dichiarati Santo Biondo, segretario regionale Uil ...

Catania, studenti occupano il liceo Nicola Spedalieri: «Il governo taglia i fondi e vieta il dissenso»: Non un gesto di contestazione alla scuola, ma una manifestazione di dissenso nei confronti «di un governo nazionale che taglia i fondi all’istruzione, che cerca di stoppare il diritto di chi scende in ...