Ricordando Dalla con Federico Buffa

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tra le prossime produzioni dell’agenzia di Francescio Cattini, ‘Imarts’, c’è lo spettacolo che andrà in scena il 17 aprile alle 21 in Teatro comunale a Carpi, volto a celebrare la figura indimenticabile di Lucio. L’evento, ideato da Luca Gnudi e Cesare Pomarici vedrà la partecipazione diche, attraverso la narrazione appassionante di storie e aneddoti, riporterà alla luce la vita e l’arte dell’amato artista bolognese. Iniziativa organizzata dal Lions Club Carpi Host, con l’obiettivo di sostenere la Croce Rossa – Comitato di Carpi che proprio nel 2024 festeggia i 40 anni. Ogni biglietto acquistato contribuirà all’acquisto di moderni sistemi per il monitoraggio dei pazienti nelle ambulanze della Croce Rossa.