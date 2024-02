(Di sabato 17 febbraio 2024) Il boom delle Borse dell’anno scorso e il ritorno dei rendimenti obbligazionari hanno contribuito a un notevole aumento dellafinanziaria delle famiglie italiane, che è riuscita così a contrastare gli effetti dell’inflazione in crescita. È quanto emerge da un’analisi diffusa oggi da Fabi. Nel corso del, lafinanziaria degli italiani èdi quasi 80di euro, raggiungendo la cifra di 5.216, ben 552in più rispetto al 2019, ovvero prima della pandemia. Lo scorso anno i depositi bancari sono diminuiti di 61. In soli nove mesi, tra, titoli obbligazionari e fondi comuni, le famiglie italiane hanno accumulato oltre 144in più sotto forma di ...

Ricchezza famigliare, nel 2023 è cresciuta di 80 miliardi: merito di Btp e azioni: Nel corso del 2023 la ricchezza finanziaria degli italiani è cresciuta di quasi 80 miliardi, arrivando a quota 5.216 miliardi, ben 552 miliardi in più rispetto al 2019, ovvero prima della ...

La crisi dei Ferragnez, l’invidia per gli outsider e l’impossibilità di fare impresa in Italia: Il godimento per la crisi dei Ferragnez ha a che fare anche con l'invidia per gli outsider e con l'impossibilità di fare impresa in Italia. L'analisi.

Ricchi sempre più ricchi grazie all’IA. Chi sono i miliardari dei chip: Il boom dell'Intelligenza Artificiale ha arricchito i miliardari dei chip e del tech: di quanto è aumentata la ricchezza dei facoltosi del settore