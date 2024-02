Riapre la Casa Albergo ‘San Pasquale’ | Mastella | “Diamo agli anziani una nuova possibilità”

del Comune di Benevento Carmen Coppola rende noto che è stato pubblicato l'avviso pubblico finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione di sedici posti presso la Casa Albergo per

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Prendersi cura degliè importante. Sono persone che depositano notizie e memorie alle generazioni future”. Dopo sei annilain via dei Longobardi, a Benevento. Stamani la cerimonia inaugurale con il to del nastro per una struttura capace di ospitare 16 posti letto. La, storica presenza nell’area, è stata completamente riqualificata e la sua gestione è stata affidata in concessione decennale ad una Cooperativa pugliese. Presente questa mattina l’Arcivescovo mons. Felice Accrocca, il Prefetto Carlo Torlontano, il Questore, Giorgio Tabanelli, le autorità civili e militari e, ovviamente, il sindaco di Benevento Clementecon l’assessore ai Servizi ...

A Benevento riapre la Casa Albergo ‘San Pasquale’: struttura rinnovata e numerosi servizi per accogliere gli anziani: Inaugurata questa mattina la Casa Albergo per Anziani ‘San Pasquale’ di via dei Longobardi. Struttura comunale che conta 16 posti in camere a due letti con bagno privato e affidata in concessione alla ...

Benevento, riapre la Casa albergo San Pasquale: «Ora più servizi agli anziani»: Dopo sei anni, riapre in città l'antica e storica struttura di San Pasquale. Alle 11, infatti, prenderà il via la cerimonia inaugurale con il taglio del nastro da parte del ...

