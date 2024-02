Reporter investigativo amico di Navalny | “Probabilmente è stato avvelenato una seconda volta”

lo ha detto alla Cnn, riferendosi ad Alexei Navalny, il reporter bulgaro Christo Grozev, capo giornalista investigativo di Bellingcat e amico del dissidente russo mo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 17 febbraio 2024) “Sfortunatamente, l’ipotesi più probabile è che siauna”. Così ilbulgaro Christo Grozev, capo giornalistadi Bellingcat edi Alexei, ha commentato alla Cnn la morte del dissidente russo nella colonia penale della regione artica russa dove era detenuto. “Non abbaiamo ancora le prove – ha spiegato Grozev, che investigò l’avvelenamento diquattro anni fa -, abbiamo prove circostanziali in quella direzione, una delle quali è: se fosse vero che, come ha dichiarato il governo (russo), è collassato a terra a causa di un coagulo (sanguigno) durante la sua passeggiata nel cortile del carcere, dov’è la prova? Dov’è la prova visiva? Tutte le carceri in Russia sono munite ...