Renzi primo in classifica col suo libro ' Palla al centro'

USA 1994, quei 130 dollari per l'asilo politico: Non è la prima volta che si tenta questa operazione, il primo fu il ministro del Tesoro Pandolfi ... Lunedì 17 febbraio 2014 Matteo Renzi ha ricevuto dal presidente Napolitano l'incarico per la ...

Europee: Renzi, 'felice per 'Palla la centro' primo in classifica, ancora di più per clima': Roma, 17 feb. " "Sono felicissimo del primo posto di 'Palla Al Centro' in saggistica (e terzo posto in classifica generale). Ma sono ... Così Matteo Renzi su twitter.

Parte "Vita activa": Renzi e Fitto a tu per tu con gli studenti: «Come può un giovane che vive al Sud evitare di emigrare». La domanda di Orazio, giovane studente del liceo “Capece” di Maglie è stato il clou di una ...

Zona Bianca: domani su Rete4 Brindisi intervista Renzi. Poi il caso De Luca con gli insulti contro la Meloni, il satanismo, e le polemiche su Geolier: Domani, domenica 18 febbraio, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, in onda in prima serata su Retequattro, Giuseppe Brindisi intervista il leader di Italia Viva Matteo Renzi, con cui si affronter ...

Matteo Renzi arriva a Matera e e mette «Palla al centro» in Casa Cava: MATERA - Il tour di Matteo Renzi per la presentazione della sua ultima fatica letteraria approda a Matera. Il leader di Italia Viva mette la sua ”Palla al centro” nella Casa Cava.