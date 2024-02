Reggio Emilia | in carcere per rapine a gioielleria e Poste

REGGIO EMILIA - Nel 2012 partecipò a una rapina in una gioielleria di originario della provincia di Napoli e domiciliato a Reggio l'uomo si trova ora in carcere.

(Di sabato 17 febbraio 2024), 17 febbraio 2024 – Condanna definitiva e arresto per un 53enne campano ora domiciliato a. Nel 2012, con alcuni complici, aveva messo a segno una rapina in unadi Roseto degli Abruzzi, per un bottino di 80 mila euro in gioielli. In particolare, due complici si sarebbero occupati di effettuare nei giorni precedenti alla rapina due sopralluoghi nel negozio per verificare anche il posizionamento delle telecamere di sicurezza, mentre il 53enne arrestato avrebbe messo a segno il colpo, con un’altra persona, armati di pistola, legando il commerciante per poi svuotare la cassaforte. Il 53enne è stato condannato nel 2021 dalla Corte d’appello di Perugia a cinque anni di reclusione, con fine pena nel 2026. Ma è emersa un’altra condanna, a tre anni e quattro mesi, per una ...