Reggiana-Ternana | le formazioni ufficiali | la scelta su Carboni

REGGIO EMILIA - Alle ore 14, la Reggiana affronta la Ternana sul terreno del Città del Tricolore. Collegati a questa pagina per conoscere le formazioni ufficiali e, a seguire, tutti gli aggiornamenti della partita con il tabellino

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 febbraio 2024)è in programma oggi alle 14:00. Diramate lesia da Nesta che da Breda. Lato rossoverde c’è Franco, ancora out Zuberek., LE: ECCODAL 1?(3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Rozzio, Marcandalli; Fiamozzi, Kabashi, Bianco, Pieragnolo; Melegoni; Gondo, Antiste. All: Nesta(3-5-2): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Lucchesi; Casasola, De Boer, Amatucci, Faticanti,; Pereiro, Favilli. All: Breda Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link ...