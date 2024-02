Reggiana Ternana 0-2 | il ruggito delle Fere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Terni, 17 febbraio 2024 Colpaccio dellache in trasferta batte lae si rilancia in chiave salvezza. Dopo la beffa del pari interno con lo Spezia al 95°, ledi mister Breda reagiscono e conquistano con pieno merito tre punti d’oro a Reggio Emilia contro un team, quello guidato da mister Nesta, che non perdeva da sette turni. Sgarbi al 9° porta in vantaggio lecon una bella conclusione dalla distanza dopo un’azione corale degli ospiti. Lacontrolla con un costante pressing la blanda reazione dei padroni di casa e chiude in vantaggio il primo tempo. Nella ripresa laaumenta il ritmo ma i rossoverdi non rischiano praticamente nulla e anzi sfiorano il raddoppio con un tiro di Pereiro parato da Bardi. Raddoppio che arriva al 75° con il ...