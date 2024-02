(Di sabato 17 febbraio 2024) Sconfitta in casa per 2-0 dalla Ternana, oggi lasi è messa comunque in evidenza per un'iniziativa

La Reggiana in campo coi nomi sulle maglie scritti in Braille per aiutare i non vedenti: REGGIO EMILIA In occasione della Giornata nazionale del Braille (21 febbraio), il sistema di lettura e scrittura per persone con disabilità visive, la Reggiana scende in campo oggi contro la Ternana, nel campionato di serie B, indossando, ed è il primo club in Italia a farlo, speciali maglie, realizzate da Macron, sulle quali i nomi dei giocatori ...

Reggiana in campo con maglie con alfabeto Braille: ... oggi la Reggiana si è messa comunque in evidenza per un'iniziativa messa in atto con la collaborazione dello sponsor tecnico Macron. Infatti la squadra allenata da Alessandro Nesta è scesa in campo, ...

Reggiana-Ternana 0-2, Breda: "Contro il Lecco vietato sbagliare, su Favilli...": Il mister rossoverde ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto sulla Reggiana: "Bravi a mettere da parte la partita con lo Spezia" ...

Reggiana Ternana 0-2: il ruggito delle Fere: Terni, 17 febbraio 2024 _ Colpaccio della Ternana che in trasferta batte la Reggiana e si rilancia in chiave salvezza. Dopo la beffa del pari interno con lo Spezia al 95°, le Fere di mister Breda reag ...

Reggiana-Ternana, le pagelle: Sgarbi tuttofare, centrocampo finalmente decisivo: I rossoverdi espugnano il campo della Reggiana, grazie ad una grande prova di maturità: ecco i voti di Calciofere.it ...