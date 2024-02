Recuperato il corpo della quarta vittima del crollo nel cantiere del supermercato Esselunga a Firenze

E' stato ritrovato nella notte il corpo di un quarto operaio, vittima del crollo, avvenuto ieri mattina, nel cantiere dove erano in ma coscienti", ha detto a 'Rainews 24' il presidente della Regione

(Di sabato 17 febbraio 2024) AGI - È statonella notte ilsenza vita di un quarto operaio a seguito delneldi. I vigili del fuoco hanno continuato a lavorare senza sosta. Proseguono ora le ricerche dell'ultimo disperso. Il sindaco Dario Narha ricevuto a Gerusalemme, poco prima di ripartire d'urgenza per, la notizia che FIGC e Lega Calcio hanno deciso di prevedere un minuto di silenzio all'inizio di tutte le partite di questo fine settimana, per le vittime del grave incidente sul lavoro avvenuto nel capoluogo toscano. "Ringrazio a nomecittà di- ha detto Nar- FIGC e Lega Calcio per la sensibilità dimostrata. È importante che in tutti i luoghi, dalle piazze agli ...