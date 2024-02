Real Madrid | Ancelotti | «Futiro Mbappé? Posso dirvi questo…»

(Di sabato 17 febbraio 2024) Le parole di Carlo, allenatore del, sul possibile arrivo di Kylian. I dettagli Carlo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Liga contro il Rayo Vallecano. PAROLE – «Abbiamo parlato della partita, sappiamo che è una partita fondamentale per questa stagione. La gente può parlare, lo capisco, vorrei finire bene questa stagione e vincere titoli. C’è tanto tempo per pensare alla prossima stagione. Vedo, sento, capisco che è il vostro argomento della giornata ma non il nostro. Dobbiamo finire bene la stagione».

