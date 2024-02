15 Granada vs Almeria (telecronaca in lingua inglese) Domenica 18/02/2024 18:30 Maiorca vs Real Sociedad (telecronaca di Federico Casotti) Domenica 18/02/2024 21:00 Betis vs Alaves (telecronaca di

Real Betis vs Alaves – probabili formazioni (Di sabato 17 febbraio 2024) Il Real Betis, che insegue l'Europa, tornerà a concentrarsi sulla Liga domenica 18 febbraio sera, con l'Alaves come avversario all'Estadio Benito Villamarin. I padroni di casa arriveranno alla partita dopo la sconfitta per 1-0 contro la Dinamo Zagabria nell'andata dei playoff ad eliminazione diretta di Europa Conference League, mentre l'Alaves ha pareggiato 1-1 con il VillarReal in campionato lo scorso fine settimana. Il calcio di inizio di Real Betis vs Alaves è previsto alle 21 Anteprima della partita Real Betis vs Alavesa che punto sono le due squadre Real Betis Il rigore di Bruno Petkovic al 75° minuto ha regalato alla Dinamo la vittoria per 1-0 contro ...

