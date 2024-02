30 Celta Vigo vs Barcellona (telecronaca di Luca Farina) Sabato 17/02/2024 21:00 Valencia vs Siviglia (telecronaca di Alessandro Rimi) Domenica 18/02/2024 14:00 Rayo Vallecano vs Real Madrid (

Rayo Vallecano vs Real Madrid – probabili formazioni (Di sabato 17 febbraio 2024) Il Real Madrid punta a fare tre vittorie consecutive in tutte le competizioni quando domenica 18 febbraio pomeriggio continuerà la sua campagna di Liga in trasferta contro il Rayo Vallecano. I Los Blancos sono in testa alla classifica della Liga, con cinque punti di vantaggio sul Girona secondo in classifica, mentre il pessimo stato di forma del Rayo li ha fatti precipitare al 14° posto, a sette punti dalla zona retrocessione. Il calcio di inizio di Rayo Vallecano vs Real Madrid è previsto alle 14 Anteprima della partita Rayo Vallecano vs Real Madrid a che punto sono le due squadre Rayo Vallecano Il Rayo ... Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily (Di sabato 17 febbraio 2024) Ilpunta a fare tre vittorie consecutive in tutte le competizioni quando domenica 18 febbraio pomeriggio continuerà la sua campagna di Liga in trasferta contro il. I Los Blancos sono in testa alla classifica della Liga, con cinque punti di vantaggio sul Girona secondo in classifica, mentre il pessimo stato di forma delli ha fatti precipitare al 14° posto, a sette punti dalla zona retrocessione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 14 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIl...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Maiorca-Real Sociedad, il pronostico de LaLiga: chicca sui padroni di casa: Obiettivi diversi ma stessa volontà di conquistare i tre punti. I padroni di casa, reduci dalla vittoria ottenuta contro il Rayo Vallecano, hanno portato a +6 il proprio vantaggio sulla zona ... Corriere dello Sport: “Mbappé a Madrid, cento milioni alla firma”: L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su Mbappé e la trattativa con il Real Madrid. Il giorno dopo l’annuncio alla dirigenza, subito trapelato, è stata la volta dei compagni di s ... Rayo Vallecano-Real Madrid, Liga: tv, formazioni, pronostici: Rayo Vallecano-Real Madrid è una gara valida per la venticinquesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 15:00: tv, formazioni e pronostici ...

Video di Tendenza