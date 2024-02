30 Celta Vigo vs Barcellona (telecronaca di Luca Farina) Sabato 17/02/2024 21:00 Valencia vs Siviglia (telecronaca di Alessandro Rimi) Domenica 18/02/2024 14:00 Rayo Vallecano vs Real Madrid (

Rayo Vallecano-Real Madrid, Liga: tv, formazioni, pronostici (Di sabato 17 febbraio 2024) Rayo Vallecano-Real Madrid è una gara valida per la venticinquesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 15:00: tv, formazioni e pronostici La vittoria contro il Girona ha forse chiuso il discorso: il Real Madrid è pronto a tornare a prendersi la Liga e la classifica è chiara ormai. Solamente i Blancos possono perdere il campionato in questo momento, ma segnali di resa, oppure di momento un poco così, non ce ne stanno. Quindi anche contro il Rayo Vallecano in trasferta dovrebbe arrivare una vittoria per gli uomini di Ancelotti. Joselu (AnsaFoto) – Ilveggente.itChe sì vengono dalle fatiche di Coppa, ma la vittoria ottenuta sul campo del Lipsia può solo dare un aiuto alla squadra ... Leggi tutta la notizia su ilveggente (Di sabato 17 febbraio 2024)è una gara valida per la venticinquesima giornata dellae si gioca domenica alle 15:00: tv,La vittoria contro il Girona ha forse chiuso il discorso: ilè pronto a tornare a prendersi lae la classifica è chiara ormai. Solamente i Blancos possono perdere il campionato in questo momento, ma segnali di resa, oppure di momento un poco così, non ce ne stanno. Quindi anche contro ilin trasferta dovrebbe arrivare una vittoria per gli uomini di Ancelotti. Joselu (AnsaFoto) – Ilveggente.itChe sì vengono dalle fatiche di Coppa, ma la vittoria ottenuta sul campo del Lipsia può solo dare un aiuto alla squadra ...

