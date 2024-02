Rassegna Gossip | Sanremo | top e flop

pensa non possa nemmeno pensare di calcare il palco di Sanremo. è una star in declino , che non si rassegna a questa condizione e Si è salvata dai riflettori e dai gossip quando è andata a vivere

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 17 febbraio 2024) E’ calato il sipario sulla 74esima edizione del Festival die con esso, anche l’era Amadeus. Dal famigerato ballo del Qua Qua Qua, ai versi cult delle canzoni, cerchiamo di capire quali siano i momenti da ricordare e da non ricordare di questo ultimo. Amadeus ci mancherà? Probabilmente sì! Marcherà la sua ironia, il suo garbo, la sua raffinatezza. Gli sarà riconosciuto il merito di aver svecchiato la kermesse festivaliana avvicinandola alle generazioni più giovani. Per tutto questo, gli abbiamo dato un buon voto. E nonostante siano trascorsi pochi giorni dall’ultima puntata del Festival, possiamo dire che tutto, è già storia. Angelina Mango with the trophy after winning theItalian Song Festival at the Ariston theatre during the 74thItalian Song Festival,, ...