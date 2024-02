Rapina a Giugliano | 18enne condannato a 5 anni

(Di sabato 17 febbraio 2024) Aveva solo 15il giovane arrestato nella serata di ieri, venerdì 16 febbraio, per unacommessa anel 2021. Gli agenti del Commissariato diin Campania, infatti, hanno eseguito, nei confronti di unnapoletano, un provvedimento per la carcerazione, emesso lo scorso L'articolo Teleclubitalia.

Maurizio Giugliano (Latina, 7 giugno 1962 – Reggio Emilia, 1994) è stato un serial killer italiano, soprannominato "il lupo dell'Agro romano", ritenuto responsabile degli omicidi di due donne commessi nel 1983. Durante la detenzione ha ucciso un compagno di cella. Era sospettato di altri cinque omicidi avvenuti nei dintorni di Roma e a Jesolo tra il 1983 e il 1984.

Giugliano in Campania, rapina aggravata: arrestato un 18enne: ... secondo il quale, il giovane, dovrà espiare la pena di 5 anni, 3 mesi e 26 giorni di reclusione per il reato di rapina aggravata, commesso a Giugliano in Campania nel 2021.

