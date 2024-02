Ranucci | “Faccio una vita di me**a ma mi sento privilegiato Il giornalismo d’inchiesta dà coraggio a chi lo fa e soprattutto a chi lo segue”

(Di sabato 17 febbraio 2024) “Adessounadi merda, però ovviamente c’è molto ma molto di peggio. Io miunnel poter fare questo lavoro, che per me è il più bello del mondo, e di poterlo fare tra tanta gente che mi vuole bene, perché la sensazione che danno le persone che incontri per strada è la stessa che prova Braccio di ferro mangia gli spinaci. È la nostra forza, quella mia e della mia squadra. Ilè una cosa che dàa chi lo fa, maa chi lo ascolta“. Sono le parole pronunciate dal giornalista Sigfridoche, ospite di Giletti 102.5 (Rtl 102.5), presenta il suo ultimo libro, La scelta, e racconta la suadi autore e conduttore di Report. “Milena Gabanelli – ...

