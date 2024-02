Rampage 16 02 2024 Von Erich & Rhodes Country

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo carichi per un nuovo episodio di. Anche quest'oggi ci ritroviamo in quel di Austin, Texas e tra i match spicca il No DQ tra Jeff Hardy e Sammy Guevara. In azione ci sarà anche Dustinin team con Ross e Marshall Von, si tratta di una ricorrenza storica dato che per la prima volta in 42 anni unfarà squadra con dei membri della famiglia Von. No DQ Match: Sammy Guevara vs. Jeff Hardy (3,5 / 5) Si tratta di un match molto violento e caratterizzato da numerosi spot estremi come la Twist of Fate eseguita in caduta da una scala e la Swanton Bomb di Guevara ai danni di Hardy attraverso un tavolo. Nel finale lo Spanish God ha chiuso le ostilità con la GTH. Vincitore: Sammy Guevara