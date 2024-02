Ragazzo precipitato dal terzo piano a scuola ad Ancona | è grave La preside | “Ha parlato coi sanitari”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 febbraio 2024), 17 febbraio 2024 – Undi 14 anni èdaldell'istituto superiore Savoia-Benincasa di. Soccorso, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette di, dove si è precipitata anche laMaria Alessandra Bertini e dove sono presenti anche i genitori del, così come alcuni gli assessori del Comune di. Nessuna ipotesi è esclusa al momento, compresa quella di un gesto volontario. Il fatto è accaduto durante la terza ora, mentre tutti gli studenti e il docente erano in classe per la lezione.