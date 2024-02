Ragazzo giù dal terzo piano della scuola ad Ancona | gravissimo

Un ragazzo di 14 anni è precipitato dal terzo piano dell'istituto superiore Savoia - Benincasa di Ancona. Soccorso, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette di Ancona.

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Undi 14 anni è precipitato daldell'istituto superiore Savoia-Benincasa di. Soccorso, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette di. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che conducono le indagini, la polizia e la polizia locale. Nessuna ipotesi è esclusa al momento, compresa quella di un gesto volontario. Ilè vigile e in questo momento viene sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso nel pronto soccorso dell'ospedale di. Il fatto è successo durante la ricreazione, quando di solito non ci sono docenti nelle classi. Il 14enne sarebbe precipitato proprio da una finestrasua aula, andando a cadere su un terrapieno erboso che dovrebbe avere attutito l'impatto.