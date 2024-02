Ragazza americana sparisce a Madrid | interviene l’FBI

Per amore del ragazzo, la ragazza proverà a stare al gioco ma Amber Chesborough è una giovane scienziata americana che vive in Quando la donna sparisce misteriosamente sul confine tra Colombia e

(Di sabato 17 febbraio 2024) Caos in Spagna per la situazione di Ana María, scomparsa negli ultimi giorni nella capitale: la polizia la sta cercando È scattata la ricerca in Spagna. Negli ultimi giorni l’associazione SOS Desaparecidos ha denunciato la scomparsa adi una donna 40enne di origine, dopo un lungo processo di divorzio. Il suo nome è Ana María Knezevich Henao, di cui non si hanno più notizie dallo scorso 2 febbraio. Ha vissuto per diverso tempo a Miami con i suoi fratelli e la madre, per poi sposare un uomo serbo che ha conosciuto. Polizia alla ricerca della– Notizie.comLa loro relazione però è stata tutt’altro che rosa e fiori: lei ha attraversato un momento di grandissima depressione a cui poi è susseguito il divorzio. Per questo nel mese di dicembre si è trasferita acon un’amica d’infanzia: entrambe ...