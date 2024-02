Raduni in memoria di Navalny | Ong | Oltre 100 persone fermate in diverse città russe 15 arresti a Mosca

Diverse persone sono state fermate anche stamane dalla polizia in diverse città russe mentre partecipavano a raduni in memoria di Alexei Navalny. Lo riferisce l'ong Ovd - Info. Secondo l'agenzia Afp a Mosca i fermati sono una quindicina.

