Questo Timex sottosopra è l' orologio ideale per ingannare il tempo in attesa di Stranger Things 5

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 17 febbraio 2024) Le prime immagini trapelate dal set di5, la stagione conclusiva della serie retro-sci-fi targata Netflix, ci hanno fatto pensare sostanzialmente a due cose: 1) che sarà difficilissimo rassegnarsi alla fine delle avventure della cittadina di Hawkins; 2) dover aspettare gli ultimi mesi dell'anno - se non addirittura l'inizio del 2025 - prima di ributtarsi in quel mix di creature demoniache, amori adolescenziali e canzoni anni ‘80 sembra una vera tortura. Come rallegrare in qualche modo, dunque? Una possibile soluzione, a proposito di, potrebbe essere quella di rispolverare la collaborazione tra, che ha dato vita a una serie di orologi mostruosamente interessanti.X ...