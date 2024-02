Questi 10 oggetti che tocchi tutti i giorni sono così sporchi da metterti in pericolo | allarme dei medici

(Di sabato 17 febbraio 2024) Attenzione a: nonlo sanno, mai piùin assoluto, un vero covo di germi e batteri! Forse non ci avevi mai pensato prima d’ora, eppure dentro e fuori casa c’è una valanga dissimi. Alcunifacili da immaginare, altri invecea dir poco insospettabili., però, hanno in comune una caratteristica: quella di essere dei veri e propri covi di germi e batteri. Qualii 10più(Cityrumors.it)Per evitare di correre il rischio di entrare in contatto con microrganismi potenzialmentesi per la nostra salute faremmo bene a sapere di qualisi tratta, ...

A Firenze, gli antagonisti di sinistra del Cpa di via Villamagna si sono detti contrari all'imminente arrivo in città di Marine Le Pen e Matteo ... (ilgiornale)

ATUVOS, DUE smart tracker tag a soli 29€ su Amazon: e non ti perdi più niente: Massimo Reina Pubblicato il 17 feb 2024 ATUVOS Smart Tracker Tag è un dispositivo intelligente progettato per aiutarti a localizzare oggetti come borse, valigie, zaini e chiavi. Questo set in offerta ...

Miyoo Mini Plus: la recensione tre mesi dopo: Nel periodo natalizio ho rotto il porcellino, come si dice in questi casi, per recensire un oggetto utile a dare agli appassionati con pochi soldi in tasca e tanti bei ricordi suggerimenti su come ...

Fotofobia: 10 cause (+ 1) che forse non sai: «Il cristallino, infatti, modifica la sua forma nel tentativo di mettere a fuoco gli oggetti posti nelle vicinanze o in lontananza. Questa accomodazione comporta una contrazione del muscolo ciliare, ...