Quel nuovo inquilino odiato e amato | Fucili e lacci | i giustizieri dei lupi I gesti estremi non servono a nulla

in teoria), e agisce nell'ombra all'insegna di quel divide et Perch se davanti a questo nuovo disordine globale noi continuiamo a mesi prima che s'insedi il prossimo inquilino della Casa Bianca.

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 febbraio 2024) Lo dice senza mezzi termini. "Ici sono, ci sono anche qui. Del resto non dobbiamo dimenticare che le maggiori cause di morte del lupo sono il bracconaggio e gli incidenti, quando finisce sotto un’auto come è avvenuto nei giorni scorsi a Poggio Renatico", a parlare è qualcuno che se ne intende. Riccardo Gennari, 62 anni, è una guida ambientale. "Sono l’uomo dei", dice un po’ scherzando. E deisi è appassionato quando era giovane. Pur di studiarli era pronto, attrezzatura sulle spalle, ad andare lungo i sentieri dell’Appennino. Alla fine non è servito. Sono loro che sono venuti da Riccardo Gennari, fondatore di Wolf group, gli occhi all’orizzonte e la speranza di incontrare, tra muri di granoturco, magari una cucciolata. E di cucciolate ce ne sono state. A Campotto, nel Mezzano, nell’Alto Ferrarese. Hanno ...