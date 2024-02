Quattordicesima mensilità | la prestazione a cui molti aspirano spetta in realtà solo a pochi fortunati

Sempre dal 2025, inoltre, la quattordicesima mensilità verrà rientrano nell' orario di lavoro retribuito oltre alla prestazione

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di sabato 17 febbraio 2024) Alcuni contribuenti hanno diritto a unaaggiuntiva. Quandolae come si calcola il suo ammontare? Scopriamolo. I pensionati che hanno compiuto 64 anni e determinate categorie di lavoratori ricevono, nei mesi di giugno o luglio, unaaggiuntiva della pensione o dello stipendio. A chila? – informazioneoggi.itSi tratta della cd.. Per quanto riguarda i lavoratori, tuttavia, l’erogazione delladipende da quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale. A differenza della tredicesima, dunque, chea tutti i lavoratori dipendenti, non tutti possono ricevere la. Cosa succede in caso di assenza del lavoratore? ...