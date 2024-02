Quanto vale Di Gregorio per il Monza

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tra i portieri italiani in rampa di lancio c'è Michele Di, che alla sua seconda stagione in Serie A tra i pali del...

l’Italia vede avvicinarsi un traguardo decisamente importante per le finanze della nostra serie A. Si tratta del quinto posto in Champions League. ... (quifinanza)

Ospedale Mombaroccio, Biancani: "Quando non vale la pena neppure rispondere": - La struttura del Bricciotti, che potenzialmente potrebbe ospitare 40 posti letto poteva essere sistemata, invece non sarà recuperata o ristrutturata. Anzi, ad oggi è prevista la demolizione della ...

Matrimonio all’italiana: per il “sì” servono più di 20 mila euro. Il settore delle nozze vale più di 3,6 miliardi: A quanto ammonta il giro d’affari mosso dal mercato del wedding ... racconta come in Italia il settore dei matrimoni genera valore per oltre 3,5 miliardi di euro all’anno. Dopo l’inevitabile calo per ...

Quanto vale Kvara Valutazione almeno quadruplicata dal 2022: Kvaratskhelia fu acquistato dal Napoli nell'estate 2022 per circa 13 milioni di euro. Un anno e mezzo dopo, la sua valutazione di mercato è almeno quadruplicata.