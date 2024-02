Quanti soldi ha guadagnato Marta Bassino con la vittoria a Crans Montana? Assegno a cinque cifre

Non si sa quanti soldi abbia guadagnato Keanu dal capitolo 3, ma poiché il budget del franchise cinematografico è aumentato costantemente, è probabile che lo sia anche il suo salario. John Wick 4 è

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024)ha vinto la discesa libera di, tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse piemontese ha firmato il primo successo stagionale: dopo una prima parte di annata agonistica decisamente complessa, la Campionessa del Mondo di superG ha rialzato la testa e oggi ha ruggito in maniera perentoria. L’azzurra si è imposta con il tempo di 1:26.84, battendo Federica Brignone per 54 centesimi e la svizzera Lara Gut-Behrami per 1.11 secondi.ha conquistato la settimain carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, la prima al di fuori del gigante. La nostra portacolori si è fatta un regalo anticipato per il suo suo 28mo compleanno: spegnerà le candeline il prossimo 27 febbraio. L’ultimo successo ...