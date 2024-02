Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la finale a Rotterdam? Montepremi e cifre E se vince il torneo…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024)ha sconfitto Tallon Griekspoor in due set e si è qualificato alladel torneo ATP 500 di. Il tennista italiano si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-4 e ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo, in programma domani (domenica 18 febbraio, ore 15.30) sul cemento indoor della località olandese. Il fuoriclasse altoatesino non ha avuto particolari problemi contro il padrone di casa e si ècosì la possibilità di fronteggiare l’australiano Alex de Minaur nel match che metterà in palio il trofeo. Il 22enne è così certo di diventare numero 3 al mondo: il sorpasso ai danni del russo Daniil Medvedev avverrà lunedì 19 febbraio serà a, mentre bisognerà aspettare la settimana successiva se perderà il confronto con ...